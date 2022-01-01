مسجون استرالي يشارك يومياته في الزنزانة على تيك توك

وكالات / سما /

أثار مسجون استرالي الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي و ذلك بعدما نشر مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك من محبسه في استراليا ، الأمر الذي أثار الجدل والقلق بين الرواد حول القبضة الأمنية التي سمحت بدخول هواتف محمولة موصلة بالإنترنت داخل السجن.

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، شاب أسترالي أثار الجدل عبر تطبيق تيك توك و ذلك حينما ظهر مجموعة من السجناء وهم يرقصون ويغنون ويصفقون من داخل محبسهم على أنغام أغاني الراب ويقومون بأداء تمثيلي لبعض المشاهد المضحكة وكل ذلك داخل السجن.

أوضحت الصحيفة، أن إدارة السجن في نيو ساوث ويلز، تحظر وجود الهواتف المحمولة في السجن واستخدام المجرمين للهواتف المحمولة داخل محبسهم أيا كانت جريمتهم حتى وإن كانت مدة حبسهم 24 ساعة، وأشارت إلى أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للحبس عامين إضافيين على مدة حبسه في السجن.

ذكرت الصحيفة أن الشاب الذي نشر مقطع الفيديو الخاص به يدعى " كايل رييتشاردسون" و هو بالغ من العمر 21 عاما، و يتابعه آلاف المستخدمين لتطبيق تيك توك، وفاجأ الجميع بمقطع فيديو من محبسه غير مكترث للعواقب التي ستعقب ما قام به في السجن من نشر مقاطع عبر الإنترنت داخل الزنزانة.

جدير بالذكر أن ما أثار دهشة الرواد والجدل بينهم عبر تيك توك، هو ظهور الشاب في الفيديو بوجهه واضحا دون أن يخفي ملامحه، وانقسم الرواد إلى قسمين الأول يرى أنها جريمة ويجب أن يعاقب عليها بأشد عقوبة، والقسم الثاني يرى أنها مزحة وأنه يرغب في مشاركة متابعيه أحلك لحظات حياته في السجن.