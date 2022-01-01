فيديو.. عمره 31 عامًا.. أب لـ 48 طفلا وينتظر 10 آخرين من خلال التبرع بنطفه

قصة غريبة لشاب أمريكي يبلغ من العمر 31 عاما، يدعى كايل جوردي من لوس أنجلوس ولديه 48 طفلا وينتظر 10 آخرين.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الشاب أنجب كل هؤلاء الأطفال، من خلال التبرع بنطفه للأمهات العازبات والأزواج والزوجات الذين يعانون من العقم.

وأكد جوردي، أنه يرغب دائما في مساعدة الناس، وتكوين العائلات وأخذ الأمر على محمل الجد.

صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت أن الشاب، يعرض خدماته مجانا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم خدماته لأكثر من 40 امرأة حتى الآن منذ أن بدأ التبرع قبل 8 سنوات.

وأكد كايل أنه انجب أطفالا بصحة جيدة، ولكنه أعرب عن تخوفه من ملاحقته قضائيا للتكفل بنفقات المواليد ورغم ذلك أكد أنه يعتزم مواصلة تبرعه وإنجاب مزيد من الأطفال.