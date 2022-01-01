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عساف يطرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية "بالحب منوقع"

الإثنين 26 سبتمبر 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يطرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية "بالحب منوقع"



وكالات / سما /

طرح النجم محمد عسّاف أغنيته اللبنانية الجديدة "بالحب منوقع"، وذلك بعد أن نجحت أغنيته العراقية الأخيرة "أنا أستاهل"، وتأتي الأغنية الجديدة من إنتاج بلاتينوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع الموسيقى.

محمد عسّاف تعاون في الأغنية الجديدة مع الشاعر والملحن رامي شلهوب والموزع جمال ياسين، وبذلك يكون قد كرّر تقديم اللهجة اللبنانية التي نجح في أدائها عدّة مرات، وكان آخرها شارة مسلسل (عروس بيروت)، يأتي ذلك بالإضافة الى ما قدّمه سابقآً من أغنيات باللهجة العراقية، الفلسطينية والمصرية.

"بالحب منوقع" أغنية عاطفية جديدة يضمها إلى أغنياته، وقد صوّرها في الربوع اللبنانية وتحديدًا في بلدة بيت شباب بأجواء رومانسية جميلة، والملفت أنّ المخرج أسعد شديد لم يستعن بأحد لتجسيد دور الحبيبة انما ركّز على عسّاف الذي ظهر وحده في مكان التصوير.

الجدير بالذكر أن نسبة مشاهدة "أنا أستاهل" تخطّت الـ 5 مليون مشاهدة ما أسعد عسّاف وهو اليوم متفائل جدًا بأغنيته اللبنانية الجديدة، وهو بصدد تقديم المزيد من الاغنيات، إضافةً إلى جولة حفلات بين مصر وقبرص التركية وغيرها من الحفلات التي يتم التحضير لها.

#محمد عساف

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