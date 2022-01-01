الكشف عن موعد العرض الأول للموسم الخامس من مسلسل "The Crown"

وكالات / سما /

كشفت منصة Netflix عن موعد عرض الموسم الخامس لمسلسل The Crown خلال مهرجان Tudum عبر الإنترنت، يوم السبت، حيث من المقرر أن تعود السلسلة الدرامية حول العائلة الملكية البريطانية الذى يعرض قصتها في تسعينات القرن الماضي، في 9 نوفمبر المقبل، بفريق عمل جديد تمامًا، حسبما ورد في تقرير لمجلة "Variety".

يظهر الموسم الخامس بفريق عمل مختلف تمامًا عن المواسم السابقة، إذ تؤدي إيميلدا ستونتون، دور الملكة إليزابيث الثانية، بدلاً من أوليفيا كولمان، بينما يؤدي جوناثان برايس، دور زوجها الأمير فيليب، وفي الوقت نفسه، يقدم دومينيك ويست، دور الأمير تشارلز، في حين تؤدي إليزابيث ديبيكي، دور الأميرة ديانا، وستنضم ليزلي مانفيل بدور أخت الملكة الأميرة مارجريت، وجوني لي ميللر في دور رئيس الوزراء جون ميجور.

كما تم اختيار سليم ضو، ليلعب دور الملياردير محمد الفايد، بينما تم اختيار أمير المصرى في دور الفايد الأصغر، مما يوحي بأن الجمهور سيكون على اطلاع على بعض مشاهد الفلاش باك، وفي الوقت نفسه، سيلعب خالد عبد الله، دور نجل دودى الفايد، الذى توفي بشكل مأساوي في نفس حادث السيارة الباريسية عام 1997 الذي قتل الأميرة ديانا، وكان الاثنان مرتبطين عاطفياً في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن ينضم همايون سعيد إلى طاقم الممثلين في دور الدكتور حسنت خان، وهو جراح قلب بريطاني باكستاني، كانت لـ ديانا علاقة سرية معه لمدة عامين، وسيشاهد الجمهور أيضًا لمحة عن الأمير الشاب ويليام والأمير هارى، حيث من المقرر أن يلعب سينان نجل دومينيك ويست، دور ويليام، ويؤدي كل من تيدي هاولي، وويل باول، دور هاري في مختلف الأعمار.

وكانت فترة التسعينيات مضطربة للعائلة المالكة، واشتهرت الملكة عام 1992 باسم "annus horribilis" بعد انفصال ابنتها الوحيدة الأميرة آن، عن زوجها، وانفصال أبناها الأمير تشارلز، والأمير أندرو، عن زوجتيهما، وفي نفس العام تعرضت قلعة وندسور أيضًا لحريق كارثي.

على الرغم من أن الممثلين يشيرون إلى أن الموسم الخامس سيغطي الفترة التي تسبق وفاة ديانا، إلا أن "The Crown" اتخذ دائمًا خيارات مبتكرة فيما يتعلق بالمشاهد التي يعيد تمثيلها بالفعلن ففي الموسم الرابع، تتابع الكاميرا إيما كورين التى تلعب دور الاميرة ديانا البالغة من العمر 18 عامًا، وجوش أوكونور الذى يلعب دور الأمير تشارلز، وهما يستعدان لحفل زفافهما، مما يعطي الجماهير لمحات عن الزوجين في مظهرهما، لكن هذا لا يتبع منهم أسفل الممر.