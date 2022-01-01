بنك فلسطين يجري السحب على جائزتين لحضور مباريات كأس العالم في قطر 2022

رام الله/سما/

أجرى بنك فلسطين السحب على جائزتين لحضور مباريات كأس العالم في قطر، ضمن حملته المميزة "مع فيزا وبنك فلسطين.. خلوا هدفكم كأس العالم FIFA قطر 2022"، والتي هدفت إلى تشجيع مستخدمي بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطين الحاليين والجدد، على استخدام كافة أنواع بطاقات فيزا من بنك فلسطين في عمليات الشراء خلال فترة الحملة.

وجرى السحب على الجائزتين في فرع البنك بمنطقة الإرسال سنتر أمام بناية CCC بمدينة رام الله، وذلك بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة، بحضور ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين، ومدراء الإدارات في البنك، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وسيحظى الفائزان بالجائزتين ضمن حملة حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، بحيث سيتمكن الرابح بالجائزة الأولى من حضور تصفيات المجموعة الأولى في كأس العالم مع مرافق، أما الفائز بالجائزة الثانية ستتاح له فرصة حضور مباراة ربع النهائي لكأس العالم مع مرافق، علماً أن كل جائزة منهما ستغطي تكاليف السفر للرابح ومرافقه، بما يشمل تذاكر السفر لشخصين، والإقامة لأربعة أيام وثلاث ليالٍ في غرفة ديلوكس مزدوجة لشخصين في أحد الفنادق الفاخرة في قطر، بما يشمل جميع وجبات الطعام في الفندق، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية التي ستنظمها شركة Visa في قطر، إضافة إلى خدمة الاستقبال في المطار، وتوفير طاقم متخصص للاهتمام بشؤون الفائزين من قبل الشركة العالمية Visa، والحصول على حزم من الهدايا العينية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وشركة Visa.

وتوجه حمايل بالتهاني من الفائزين، قائلاً " اسمحوا لي ممثلاً عن بنك فلسطين أن أتوجه بأحر التهاني للفائزين في هذه الحملة، كما أن هذه الحملة ما هي إلا استكمال لسلسلة من الحملات والبرامج والمنتجات المصرفية المتطورة التي أطلقها البنك لمكافأة جمهور عملائنا، ممن يحملون بطاقات بنك فلسطين على اختلاف أنواعها، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية، لتعزيز ثقافة الادخار لدى مجتمعنا، وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والبنكية، والتزاماتهم اليومية، ما يسهم في تحقيق تطلعاتهم، وأهداف الشمول المالي على حد سواء، مضيفاً أن البنك يوفر خدمات ومنتجات بنكية مميزة تليق بعملائه، وتضيف لحياتهم معنىً جديداً للتعامل النقدي عند تنفيذ عمليات الشراء، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي في الخدمات المصرفية".

وأشار حمايل أن البنك بادر إلى إطلاق هذه الحملة لتشجيع العملاء على ثقافة استخدام البطاقات في عمليات الشراء وتقليل استخدام النقد، خاصة عند استخدام بطاقات فيزا ذات المزايا العديدة التي تجعل من عملية الشراء تجربة مجدية ومميزة. مضيفاً أن الحملة تأتي استجابةً لشغف العديد من العملاء والمواطنين بمتابعة بطولة كأس العالم، وتمكينهم من التأهل للفوز بفرصة حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتُعدُ البطاقات واحدة من الأدوات البنكية المهمة لإنجاز عمليات الشراء داخل وخارج فلسطين وعبر المنصات الإلكترونية، خاصة باستخدام بطاقات فيزا التي تتميز بتقنيات الأمان الموثوقة عبر نظام الحقل الثلاثي، إضافة إلى العديد من الخصومات والعروض المميزة المقدمة لمستخدمي بطاقات فيزا من بنك فلسطين.

يذكر أن الحملة استهدفت مستخدمي بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطين الحاليين والجدد، إضافة إلى بطاقات فيزا بمختلف أنواعها في عمليات الشراء من نقاط البيع محلياً، والتي تزيد عن 8000 نقطة بيع منتشرة في العديد من المحال والمتاجر داخل فلسطين، أو من خلال الشراء أثناء التواجد خارج فلسطين أو من المتاجر الإلكترونية، وذلك دون خصم أي عمولات على عمليات الشراء من خلال ماكينات البيع التابعة لبنك فلسطين.