فيروس مرعب يصيب نسبة كبيرة في أمريكا.. تفاصيل

وكالات / سما /

نشر موقع "إكسبريس"، تقرير يحذر من ظهور حالات خطيرة لفيروس مرعب في أمريكيا، وحول ذلك أوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) توضيح حول هذا الفيروس الذي تعرض للإصابة به عدد من الأطفال بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وسمي ب68d.

وأوضح التقرير أن معظم الحالات المصابة اقتصرت على الولايات المتحدة، وشهد الفيروس المعوي D68، الذي سجلت أول حالة به في كاليفورنيا لعام 1962 واعتبره الباحثون والعلماء، أنه فيروس نادر، ولكن ارتفاع الأعداد المصابة به في 2001.

وأشار خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن معظم حالات التي أصيبت بالفيروس لا تسبب أي أعراض، أو ربما تكون الأعراض خفيفة، كالشعور بالأوجاع في الجسم، والسعال، والسيلان، وأبلغ عن الحمى في حوالي نصف جميع الحالات.

وأوضحت مراكز السيطرة، أن هناك حالات نادرة جدا تتعرض عند الإصابة بالفيروس يؤثر على النخاع الشوكي، ما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل أحيانا في حالة تُعرف باسم "التهاب النخاع الرخو الحاد".

كما أكدت "cdc"، أنه يعتقد أن هذا الفيروس له أسباب أخرى مختلفة، فقد لوحظ أن 90% من الحالات المعروفة لدى الأطفال الصغار.

أما عن العدوي وسرعتها، أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن الفيروس المعوي D68 ينتشر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يلمس سطحا يستخدمه الآخرون بعد ذلك.

وهنا يطرح سؤال هام، من هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؟..أوضح التقرير، أن الرضع والأطفال والمراهقون هم الأكثر عرضة بالفيروسات المعوية، ولكن من المرجح عدم ظهور أعراض شديدة عليهم.

كيف يمكن الحماية من الفيروس المرعب؟.. غسل اليدين بانتظام، وتغطية السعال والعطس بمنديل ورقي، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى والبقاء في المنزل عند الشعور بالتعب، تعد من أهم النصائح لتقليل فرص الإصابة.