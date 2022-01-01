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نصائح النظام الغذائي لقصور القلب

الإثنين 26 سبتمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح النظام الغذائي لقصور القلب



وكالات / سما /

يحدث قصور القلب الاحتقاني عندما يصبح القلب غير قادر على ضخ الدم الغني بالأكسجين والمغذيات بكفاءة كما ينبغي ، مما يؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة في الرئتين والأطراف (الذراعين والساقين)، وقد يصف موفر الرعاية الصحية الخاص بك أدوية لمساعدتك في إدارة حالتك ، ولكن من المحتمل أن يحثوك أيضًا على إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك نظامك الغذائي ، لمنع تفاقم قصور القلب الاحتقاني، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

نصائح غذائية لقصور القلب الاحتقاني

تقليل الصوديوم

الملح الذي نستخدمه لإضفاء نكهة وتحسين العديد من وجباتنا يتكون من 40٪ صوديوم و 60٪ كلوريد، و تتطلب خلايانا حوالي 0.5 جرام (جم) يوميًا حتى تعمل أجسامنا على النحو الأمثل .

استهلاك الكثير من الصوديوم قد يؤدي إلى حالات صحية مثل:-

- ضغط دم مرتفع.

- فشل القلب.

- فشل كلوي مزمن.

- السكتة الدماغية.

- مرض قلبي.

الامتناع عن استخدام ملح الطعام.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة ، وتجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، وقم بإعداد وجباتك الخاصة ، مما يسمح لك بالتحكم في كمية الصوديوم التي تستخدمها عند الطهي أو تناول الطعام، وفي المطاعم ، اطلب تحضير الوجبة بدون ملح أو اختر خيارًا منخفض الصوديوم، وقد ترغب أيضًا في تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتي تعتبر صحية للقلب، و وتشمل البقوليات والحبوب الكاملة ، والتي تساعد أيضًا في الهضم والتحكم في مستويات الجلوكوز.

إذا لم تتمكن من الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة ، فحدد الخضروات المعلبة الخالية من الصوديوم أو قليلة الصوديوم، و تأكد من شطف الخضروات المعلبة قبل استخدامها، و جرّب التوابل وعصير الليمون الحامض وخل التفاح أو خلطات الأعشاب لإضافة المزيد من النكهة إلى طعامك.

#القلب #النظام الغذائي #الصحة #الغذاء #الطعام

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