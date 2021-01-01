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لا مشتركين في ميتا.. وزوكربيرغ يفقد ثروته بسرعة لا تصدق

الإثنين 26 سبتمبر 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا مشتركين في ميتا.. وزوكربيرغ يفقد ثروته بسرعة لا تصدق



وكالات / سما /

فقد مارك زوكربيرغ بالفعل أكثر من نصف ثروته هذا العام حيث خسر 71 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحده، بسبب انخفاض أعداد المستخدمين على منصة "ميتا".

ويحتل مؤسس فيسبوك الآن المرتبة 20 في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات والمرتبة 22 على مؤشر فوربس، مع صافي ثروته البالغة 55.3 مليار دولار، وفق موقع 2oceansvibe News.

فيما بلغت قيمة ثروة زوكربيرغ ذروتها في سبتمبر من العام الماضي (2021) عندما وصلت إلى 142 مليار دولار، وفق الموقع.

انخفاض أعداد المشتركين

ويمكن أن يُعزى الكثير من الخسارة إلى "ميتا"، وفقًا لـ Bloomberg، فبعد أن وصلت أسهم شركته إلى 382 دولاراً في سبتمبر 2021، قام زوكربيرغ بتغيير اسم الشركة من "فيسبوك" إلى "ميتا" (Meta)، وانخفضت إلى حد كبير من تلك اللحظة.

فقد كانت تقارير أرباحها الأخيرة كئيبة حيث بدأت في فبراير، عندما كشفت الشركة عن عدم وجود نمو في مستخدميها شهرياً، مما أدى إلى انهيار تاريخي في سعر سهمها وخفض ثروة زوكربيرغ بمقدار 31 مليار دولار، وهي من بين أكبر انخفاضات الثروة في يوم واحد على الإطلاق.

ميزة الـ Reels

بعد ذلك، تسبب برنامج Reels من إنستغرام، وهو الرد اليائس للمنصة على "تيك توك"، في حدوث مشكلة مالية للشركة، وفق التقارير.

وكان أداء هذه الميزة سيئاً من حيث أرباح الإعلانات، إذ فضل العديد من الأشخاص اللجوء إلى النظام الأساسي الأصلي لمشاركة الفيديو بدلاً من ميزة Insta المقلدة.

من جهتها، قالت لورا مارتن، كبيرة محللي الإنترنت في Needham & Co، إن أسهم الشركة انخفضت بسبب الاستثمارات في "ميتافيرس".

فيما توقع زوكربيرغ نفسه أن يخسر المشروع مبالغ "كبيرة" من المال في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

#ميتا #مارك زوكربيرغ #فيسبوك #ثروة

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