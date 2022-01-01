فيديو.. الزعيم يتعثر أمام الهلال.. وفوز ثمين للثوار

غزة / سما /

عاد فريق الهلال بنقطة التعادل الإيجابي (1-1) من ميدان شباب رفح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وتقدم محمد حسان للهلال في وقت مبكر في الدقيقة (5) من الشوط الأول الذي شهد محاولات من شباب رفح لتعديل النتيجة دون أن يصل لها.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات شباب رفح لينجح عماد فحجان في تعديل النتيجة للزعيم.

ورفع التعادل رصيد شباب رفح عند 5 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية حقق شباب جباليا فوزاً قاتلاً على خدمات النصيرات (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصيرات البلدي.

وتأخر هدف التقدم الذي سجله يوسف داود حتى الدقيقة 90 من المباراة ليعود داود ويضيف الهدف الثاني للثوار في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، علماً أن شباب جباليا أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

ورفع الفوز رصيد شباب جباليا إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصيرات عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.