  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. الزعيم يتعثر أمام الهلال.. وفوز ثمين للثوار

الإثنين 26 سبتمبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزعيم يتعثر أمام الهلال.. وفوز ثمين للثوار



غزة / سما /

عاد فريق الهلال بنقطة التعادل الإيجابي (1-1) من ميدان شباب رفح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وتقدم محمد حسان للهلال في وقت مبكر في الدقيقة (5) من الشوط الأول الذي شهد محاولات من شباب رفح لتعديل النتيجة دون أن يصل لها.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات شباب رفح لينجح عماد فحجان في تعديل النتيجة للزعيم.

ورفع التعادل رصيد شباب رفح عند 5 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية حقق شباب جباليا فوزاً قاتلاً على خدمات النصيرات (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصيرات البلدي.

وتأخر هدف التقدم الذي سجله يوسف داود حتى الدقيقة 90 من المباراة ليعود داود ويضيف الهدف الثاني للثوار في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، علماً أن شباب جباليا أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

ورفع الفوز رصيد شباب جباليا إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصيرات عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

#الممتازة #الزعيم #الهلال #شباب رفح

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة..

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

إيطاليا: اليمين المتطرف يفوز في الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

F7817AC6-90B3-4DEB-BB99-A759A937D66E

حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب

e837a2cf-f50a-4611-aef6-c312c64b5dcb

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

لبيد-الأمم-المتحدة-730x438

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية