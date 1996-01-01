فينجر: أرسنال قادر على حصد الدوري الإنجليزي لهذا السبب

وكالات / سما /

يرى المُدرب الفرنسي أرسين فينجر، المُدرب الأسطوري لنادي أرسنال، أن الجانرز قادرون على استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 2004.

وبدأ أرسنال الموسم بقوة كبيرة ونجح في الفوز في 6 مُباريات من أصل 7 مُباريات خاضهم الفريق حتى الآن، ويحتل المدفعجية المركز الأول برصيد 18 نقطة.

وقال فينجر، في تصريحات نقلتها شبكة توك سبورت البريطانية، :”سأقول إن لديهم فرصة جيدة هذا الموسم، لأني لا أرى فريقاً مُهيمناً بشكلٍ كبير، أؤمن بأن هُناك فرصة جيدة للقيام بذلك هذا الموسم”.

وتابع مُدرب الجانرز التاريخي حديثه بالقول :”بالطبع هذا موسم مُميز وذلك لوجود كأس العالم في المُنتصف، وأنت لا تعلم كم سيكون ذلك مؤثراً على الأداء الفردي الخاص بلاعبي الفرق”.

وأكمل فينجر حديثه بالقول :”بشكلٍ عام فأنا أؤمن بوجود فرصة جيدة هذا الموسم للفوز بالدوري الإنجليزي”.

وقاد فينجر نادي أرسنال في الفترة بين 1996 و2018، ونجح خلال هذه الفترة في الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، ودرع السوبر الإنجليزي 7 مرات.