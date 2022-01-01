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برناردو سيلفا ما زال يتصدر سوق انتقالات برشلونة

الإثنين 26 سبتمبر 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
برناردو سيلفا ما زال يتصدر سوق انتقالات برشلونة



وكالات / سما /

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية على أن برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ما زال يتصدر قائمة اهتمامات برشلونة، وذلك بعد أن فشل انتقاله إلى ملعب الكامب نو في الصيف الماضي.

وكان برناردو سيلفا مستعداً للانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، كما لم يعارض مانشستر سيتي رحيل اللاعب لو تقدّم النادي الكتالوني بالعرض المناسب، لكن البرسا قرر غض النظر عن الصفقة بسبب عدم توفر سيولة كافية بنهاية الميركاتو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برناردو سيلفا سيكون هدف برشلونة الرئيسي في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك لأن المدرب تشافي هيرنانديز يرى أن هناك ضرورة للتوقيع مع متوسط ميدان جديد بجودة عالية.

ويعتقد تشافي أن برشلونة يعاني بشكل كبير عندما يغيب بيدري للإصابة، كما حدث في الموسم الماضي، وهو السبب الذي يجعله مصمماً على التعاقد مع برناردو سيلفا.

وأضاف التقرير أن الصفقة ما زالت صعبة كما كانت في الصيف الماضي، حيث يتوجّب على برشلونة بيع بعض اللاعبين لتمويلها، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض فاتورة الأجور، والنادي يراهن في ذلك على التخلص من القادة الأربعة وهم سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، والذين يتحصلون على رواتب مرتفعة جداً.

ورغم أن برناردو سيلفا يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة مانشستر سيتي، لكن النادي الإنجليزي سيسمح برحيله إن كان اللاعب يريد ذلك، لكنه سيطلب 80 مليون يورو على الأقل للتخلي عنه، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون مع المتغيرات.

#برناردو سيلفا #برشلونة #مانشستر سيتي

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