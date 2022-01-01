هولندا تتاهل لنصف نهائي دوري الأمم بفوزٍ على بلجيكا

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب هولندا من التأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا بعد التغلب على بلجيكا بهدفٍ دون رد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أمستردام أرينا قد بدأ عن طريق المُدافع المُخضرم فيرجيل فان دايك في الدقيقة 73 من اللقاء.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء بعد كرة رأسية مُتقنة من فان دايك ترجم بها كرة ملعوبة من ركلة ركنية نفذها زميله كودي جاكبو.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة انهزمت المُنتخب الويلزي على أرضه ملعب كارديف بهدفٍ دون رد أمام مُنتخب بولندا، وسجل الهدف الوحيد كارول سويدرسكي في الدقيقة 57.

وبهذه النتائج فقد تأهل مُنتخب هولندا لنصف نهائي دوري أمم أوروبا بعد حسمه المركز الأول برصيد 16 نقطة، فيما حل بلجيكا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وجاء مُنتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتذيلت ويلز الترتيب برصيد نقطة يتيمة لتهبط للمستوى الثاني في دوري الأمم.

وسينتظر الهولنديون اكتمال رباعي نصف النهائي للمُنافسة بقوة على لقب البطولة بعد خسارة النسخة الأولى في النهائي أمام البرتغال.