  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرواتيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم رغم تفوق الدنمارك على فرنسا

الإثنين 26 سبتمبر 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كرواتيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم رغم تفوق الدنمارك على فرنسا



وكالات / سما /

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية من منافسات الدوري “أ” من المجموعة الأولى.

وتأهل منتخب كرواتيا لدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق بعد تفوقه على جميع منافسيه “الدنمارك وفرنسا والنمسا”.

وفازت كرواتيا في مباراتها الأخيرة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم النجم المميز لوكا مودريتش بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

ولكن رد النمسا جاء سريعاً بتسجيل هدف التعاقد بالدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب بومجارتنير، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وانتظر منتخب كرواتيا حتى الدقيقة 69 لتسجيل هدف التقدم من جديد عبر اللاعب ليفاجا، وأختتم المدافع لوفرين أهداف كرواتيا بتسجيل الهدف الثالث لينتهي اللقاء ويتأهل رسمياً لدور نصف النهائي.

وفي نفس المجموعة، نجح منتخب الدنمارك في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على فرنسا، ولكن هذا الفوز لم يشفع للدنمارك الذي احتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن كرواتيا، بينما جاء الديوك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط فقط بثلاث خسارات وتعادلين وفوز وحيد.

#فرنسا #كرواتيا #دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة..

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

إيطاليا: اليمين المتطرف يفوز في الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

F7817AC6-90B3-4DEB-BB99-A759A937D66E

حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب

e837a2cf-f50a-4611-aef6-c312c64b5dcb

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

لبيد-الأمم-المتحدة-730x438

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية