كرواتيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم رغم تفوق الدنمارك على فرنسا

وكالات / سما /

نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية من منافسات الدوري “أ” من المجموعة الأولى.

وتأهل منتخب كرواتيا لدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق بعد تفوقه على جميع منافسيه “الدنمارك وفرنسا والنمسا”.

وفازت كرواتيا في مباراتها الأخيرة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم النجم المميز لوكا مودريتش بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

ولكن رد النمسا جاء سريعاً بتسجيل هدف التعاقد بالدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب بومجارتنير، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وانتظر منتخب كرواتيا حتى الدقيقة 69 لتسجيل هدف التقدم من جديد عبر اللاعب ليفاجا، وأختتم المدافع لوفرين أهداف كرواتيا بتسجيل الهدف الثالث لينتهي اللقاء ويتأهل رسمياً لدور نصف النهائي.

وفي نفس المجموعة، نجح منتخب الدنمارك في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على فرنسا، ولكن هذا الفوز لم يشفع للدنمارك الذي احتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن كرواتيا، بينما جاء الديوك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط فقط بثلاث خسارات وتعادلين وفوز وحيد.