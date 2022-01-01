  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: استمرار العدوان على الأقصى يتطلب إسناد المعتصمين والوحدة الميدانية

الإثنين 26 سبتمبر 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: استمرار العدوان على الأقصى يتطلب إسناد المعتصمين والوحدة الميدانية



غزة/ سما /

 قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، استمرار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، يتطلب أعلى اسناد للمعتصمين في المسجد وأوسع وحدة ميدانية من أجل إشعال النار في وجه الاحتلال ومستوطنيه.


واعتبرت الجبهة في بيان لها، صمت المجتمع الدولي يدفع الاحتلال للاستمرار في الانتهاكات والاعتداءات على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.


ودعت كافة الشعوب العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لنصرة مدينة القدس والمسجد الأقصى.


ووجهت التحية، للجماهير في مدينة القدس والداخل المحتل عام 1948، الذين يتصدون بإرادة وعزيمة لكل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة..

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

إيطاليا: اليمين المتطرف يفوز في الانتخابات التشريعية

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

F7817AC6-90B3-4DEB-BB99-A759A937D66E

حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب

e837a2cf-f50a-4611-aef6-c312c64b5dcb

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

لبيد-الأمم-المتحدة-730x438

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية