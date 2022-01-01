الشعبية: استمرار العدوان على الأقصى يتطلب إسناد المعتصمين والوحدة الميدانية

غزة/ سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، استمرار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، يتطلب أعلى اسناد للمعتصمين في المسجد وأوسع وحدة ميدانية من أجل إشعال النار في وجه الاحتلال ومستوطنيه.



واعتبرت الجبهة في بيان لها، صمت المجتمع الدولي يدفع الاحتلال للاستمرار في الانتهاكات والاعتداءات على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.



ودعت كافة الشعوب العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لنصرة مدينة القدس والمسجد الأقصى.



ووجهت التحية، للجماهير في مدينة القدس والداخل المحتل عام 1948، الذين يتصدون بإرادة وعزيمة لكل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية.