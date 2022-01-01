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الرئاسة : استمرار التصعيد بالاقصى سيؤدي لانفجار الأوضاع

الإثنين 26 سبتمبر 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة : استمرار التصعيد بالاقصى سيؤدي لانفجار الأوضاع



رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، للمسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي له، إن هذا الاقتحام يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف.

وأضاف: إن قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.

وحيّا أبو ردينة أبناء شعبنا الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى، ودعاهم إلى مواصلة الرباط فيه لمواجهة اي اعتداء من قبل المستوطنين او شرطة الاحتلال.

وأكد أن أبناء شعبنا لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى أو تدنسيه بأي شكل من الأشكال، وسيقفون  سدًا منيعًا في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.

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