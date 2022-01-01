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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال ووسط القطاع

الإثنين 26 سبتمبر 2022 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال ووسط القطاع



غزة / سما /

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والإنارة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية "إسرائيلية" أطلقت النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر غرب منطقة الواحة شمال المدينة، ومنطقتي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر قطاع غزة تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#زوارق الاحتلال #الاحتلال #الصيادين

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