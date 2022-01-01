رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد الشاب سائد الكوني برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.

كما تناولت الاستقبال الشعبي الحاشد للرئيس محمود عباس لدى عودته لأرض الوطن عقب خطابه الهام في الأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- استقبال شعبي حاشد للرئيس لدى عودته لأرض الوطن عقب خطابه المهم في الأمم المتحدة

- استشهاد الشاب سائد الكوني وإصابة ثلاثة آخرين

- أبو ردينة: خطاب الرئيس وضع صورا واضحة لإمكانية تحقيق السلام ولاستقرار في المنطقة

- ترحيب دولي بأجندة الاصلاح التي قدمتها الحكومة

- الجامعة العربية: خطاب الرئيس عبر عن صوت وطموح الشعب الفلسطيني بأمانة واقتدار

- شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين لحمل السالح خلال "رأس السنة العبرية"

- الأسرى الثلاثون: نخوض الإضراب رغم ما ينتظرنا من قمع وتنكيل

"الأيام":

- جريمة الفجر الدامي: الاحتلال يعدم شابا ويصيب ثلاثة آخرين في كمين بنابلس

- استقبال شعبي حاشد للرئيس لدى عودته

- عائلة الشهيد أبو كافية تدحض رواية الاحتلال حول استشهاده

- الاحتلال يحوّل القدس لثكنة عسكرية ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- ثلاثون أسيرا يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

- إصابات بالاختناق واحتراق منزل خلال مواجهات ليلية عنيفة في مناطق بالقدس

- تساؤلات حول ظهور سفينة كبيرة قبالة شواطئ القطاع

- لابيد: ربما يتوصل أحفادنا أو أبناؤهم إلى نهاية للصراع مع الفلسطينيين

- دمشق: ارتفاع عدد ضحايا مركب الموت الى 97 وفاة

- شرطة الاحتلال توصي بحمل السلاح في الكنس

- إسرائيل تقرر استقبال 20 جنديا أوكرانيا مصابين

- أميركا تحذر من عواقب كارثية إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

"القدس":

- شهيد و3 إصابات في نابلس

- اغلاق الضفة والقطاع ورفع حالة الاستنفار في صفوف القوات الإسرائيلية

- 30 معتقلا إداريا يباشرون الإضراب عن الطعام

- هدم ومواجهات في القدس

- لبيد: "ربما أحفادنا أو أبناؤهم سيتوصلون إلى نهاية الصراع".. ولم يستبعد شن عدوان واسع على الضفة

- مراقبون فلسطينيون: إعلان لابيد تأييده حل الدولتين غير جدي وهدفه التهرب من الدخول في مفاوضات جادة