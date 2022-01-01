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"حماس": مشاهد اقتحام الأقصى تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمته وقدسيته

الإثنين 26 سبتمبر 2022 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": مشاهد اقتحام الأقصى تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمته وقدسيته



غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، مشاهد اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمته وقدسيته.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي له، إن هذه المشاهد يجب أن تستفز العرب والمسلمين وتدفعهم لنصرته وحمايته من التهويد والتقسيم.


وأضاف القانوع: "أمام طوفان الاقتحامات الواسعة يتطلب إسناد شعبنا وتعزيز صموده ومضاعفة الرباط وشد الرحال للأقصى وبالصمود والاستبسال ستفشل مخططات الاحتلال".


وتابع: "المرابطون في ساحات الأقصى والمتكفون بداخله في ملحمة بطولية لحمايته وإفشال اقتحامه وتدنيسه وشعبنا معهم وخلفهم لفرض إرادتهم".

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