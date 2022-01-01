  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 26 سبتمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأربعاء؛ صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تهدد غزة..

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

هل تتجه علاقات الصين مع "إسرائيل" نحو التدهور ؟

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يبدأون اقتحامات واسعة للأقصى وسط اعتداءات على المرابطين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

F7817AC6-90B3-4DEB-BB99-A759A937D66E

حماس: نراقب سلوك الاحتلال في "الأقصى" لاتخاذ الموقف المناسب

e837a2cf-f50a-4611-aef6-c312c64b5dcb

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

لبيد-الأمم-المتحدة-730x438

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية