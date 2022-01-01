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شاهد: ​إيرلنديون يستقبلون منتخب الاحتلال برفع أعلام فلسطين

الإثنين 26 سبتمبر 2022 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ​إيرلنديون يستقبلون منتخب الاحتلال برفع أعلام فلسطين



دبلن/سما/

استقبل منتخب "مشجعون إيرلنديون"، منتخب الاحتلال الإسرائيلي تحت 21 عاما، برفع أعلام فلسطين.

وتجمهر إيرلنديون أمام بعثة منتخب الاحتلال الذي جاء ليواجه منتخبهم في الملحق المؤهل لبطولة أمم أوروبا المقبلة.

وانتهت المبارة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن يلعب المنتخبان مباراة الإياب بعد غد الثلاثاء.

وتعد إيرلندا من الدول الأوروبية التي تشهد نشاطات متكررة دعما للقضية الفلسطينية.

وتلعب منتخبات وأندية الاحتلال الإسرائيلي ضمن منافسات القارة الأوروبية منذ العام 1994، علما بأنها أمضت سنوات ضمن القارة الآسيوية قبل أن يتم استبعادها.

 
#ايرلندا #أعلام فلسطين #القضية الفلسطينية #اسرائيل #منختب الاحتلال الاسرائيلي #أمم أوروبا

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