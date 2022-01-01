قناة عبرية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة شمال النقب للمرة الرابعة خلال أيام

النقب/سما/

كشفت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأحد النقاب عن تعرض مستوطنة إسرائيلية شمال النقب لعملية إطلاق نار للمرة الرابعة خلال أيام.



ووفقاً للقناة العبرية، فإن سكان مستوطنة كرميت شمال النقب أبلغوا عن إطلاق نار باتجاه المستوطنة مما أدى الى إصابة أحد المنازل.



وبحسب احد سكان المستوطنة "أوشر ايفرغان" قال: "رأينا الرصاص يضرب في بيتي، ولحسن الحظ كانت زوجتي في المنزل ولم تصب بأذى، مشيرا الى انه كان من الممكن أن ينتهي الحدث بشكل مختلف إذا أصابت الرصاصة شخصًا على عمق متر واحد وكانت ستحدث كارثة".



وأضاف، " على الشرطة والجيش التحرك هنا، هذا هو بالفعل المنزل الرابع الذي أصيب في نفس الشارع في الأيام القليلة الماضية".