  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة شمال النقب للمرة الرابعة خلال أيام

الأحد 25 سبتمبر 2022 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة شمال النقب للمرة الرابعة خلال أيام



النقب/سما/

كشفت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأحد النقاب عن تعرض مستوطنة إسرائيلية شمال النقب لعملية إطلاق نار للمرة الرابعة خلال أيام.
 
ووفقاً للقناة العبرية، فإن سكان مستوطنة كرميت شمال النقب أبلغوا عن إطلاق نار باتجاه المستوطنة مما أدى الى إصابة أحد المنازل.
 
وبحسب احد سكان المستوطنة "أوشر ايفرغان" قال: "رأينا الرصاص يضرب في بيتي، ولحسن الحظ كانت زوجتي في المنزل ولم تصب بأذى، مشيرا الى انه كان من الممكن أن ينتهي الحدث بشكل مختلف إذا أصابت الرصاصة شخصًا على عمق متر واحد وكانت ستحدث كارثة".
 
وأضاف، " على الشرطة والجيش التحرك هنا، هذا هو بالفعل المنزل الرابع الذي أصيب في نفس الشارع في الأيام القليلة الماضية".

#النقب

الأكثر قراءة اليوم

رئيس "الشاباك" يوجه رسالة إلى السنوار..

"إسرائيل" تهدد غزة..

أسعار صرف العملات

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

مظاهرات إسرائيلية في 150 موقعا ضد نتنياهو

رد لافروف على سؤال يتعلق باندلاع حرب عالمية ثالثة

الأخبار الرئيسية

e837a2cf-f50a-4611-aef6-c312c64b5dcb

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم أبو مازن

"مفتي القدس" يعلن موعد ذكرى المولد النبوي

لبيد-الأمم-المتحدة-730x438

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

image-5-1664116660

هل تتجه علاقات الصين مع "إسرائيل" نحو التدهور ؟

لبيد: أبو مازن أفقدني الشهية على المفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية