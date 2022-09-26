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مفتي القدس يعلن موعد ذكرى المولد النبوي

الأحد 25 سبتمبر 2022 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي القدس يعلن موعد ذكرى المولد النبوي



القدس المحتلة/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين (26/9/2022) هو المتمم لشهر صفر لعام 1444هـجري، والثلاثاء (27/9/2022) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم السبت الثامن من شهر تشرين أول المقبل.

وأكد المفتي، في هذه المناسبة، دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.

#مفتي القدس #محمد حسين

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