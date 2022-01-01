القبض على 3 أشخاص ألقوا زجاجات حارقة على مقر شرطة مخيم عقبة جبر

أريحا/سما/

قبض جهاز الأمن الوقائي في محافظة أريحا والأغوار، على ثلاثة أشخاص قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركز شرطة مخيم عقبة جبر مساء الثلاثاء الماضي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي، في بيان اليوم الأحد، أن الجهاز في المحافظة وبعد التحري وجمع الاستدلالات والمتابعة، أصدر أوامر قانونية بإلقاء القبض عليهم، بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية والنيابة العامة في المحافظة ضمن العمل المشترك، وقد تم القبض عليهم وتوقيفهم حسب الأصول القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد جهاز الأمن الوقائي والمؤسسة الأمنية، أنهم سيضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه بالاعتداء على الممتلكات العامة والمقار الأمنية والعبث بركائز السلم الأهلي وتغذية الفوضى والفلتان.

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