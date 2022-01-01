دعوات للمنتخبات العربية لتكون شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر

غزة/سما/

دعا مغردون عرب -عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى ارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين، وذلك بعد إعلان قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات معينة بمضامين سياسية أو أيديولوجية.

وكان قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي أعلن قبل يومين نيته ارتداء شارة قيادة تحمل علم أوكرانيا -التي أهداه إياها أسطورة كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفتشينكو- في كأس العالم، من باب الدعم للبلد الذي يعاني من الحرب الروسية منذ فبراير/شباط الماضي.

أما المنتخب الإنجليزي، فأعلن الأربعاء الماضي انضمامه لحملة مناهضة للتمييز، ضمت حتى الآن 9 منتخبات أوروبية سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة في مونديال قطر، لافتا إلى أن قائد الفريق هاري كين سيبدأ بارتداء هذه الشارة منذ مباراة إنجلترا مساء اليوم السبت ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وتفاعل المغردون على وسم "#شارة_قيادة _فلسطين" منذ 3 أيام، إذ طالبوا من خلاله قادة المنتخبات العربية بارتداء شارة قيادة تحمل العلم الفلسطيني، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وإيصالها إلى كل العالم في مثل هذا المحفل الدولي، مستنكرين ازدواجية الغرب في معاييرهم بالرياضة.

وكتب أحد المغردين "نريد أن يصل مطلبنا لكل المنتخبات العربية، قطر والسعودية والمغرب وتونس، نتمنى منكم وضع علم فلسطين على شارة القيادة. هم أرادوا أن يكون المونديال لتوصيل رسائلهم المسمومة، ونحن سنذكرهم بجرائمهم في فلسطين".

وقال مغرد كويتي "أتمنى من منتخباتنا العربية ارتداء شارة دعم فلسطين. سبحان الله، هنا يكمن التناقض، هم نفسهم يطالبون بعدم إقحام السياسة في الرياضة، وهم أول من يقحمونها"، أما الفلسطيني مالك جمعة، فقال "نحن بدورنا، يجب أن يصل طلبنا لكل منتخباتنا العربية في المونديال بوضع علم فلسطين على شارة القيادة".

بدوره، علق مغرد من الأردن "كما يدعم الأوروبيون أوكرانيا -التي لم تصل لنقطة من الذي تعيشه فلسطين والدمار- بأشكال الدعم كافة، يجب أن نوصل هذه الرسالة لجميع المنتخبات العربية واللاعبين العرب، بأنه يجب أن يتم ارتداء شارة قيادة تدعم فلسطين".

أما المهندس المصري مصطفى شوقي، فغرد قائلا "بما أن ليفاندوفسكي سيرتدي شارة قيادة بعلم أوكرانيا، لماذا لا نقوم بعمل حملة إعلامية لترتدي الدول العربية شارة قيادة (بعلم) فلسطين"، مضيفا "ابدأ أنت بمشاركة هذا الوسم وإن شاء الله صوتنا يصل، لأن الموضوع أصبح مستفزا جدا بازدواجية معايير الغرب".

يذكر أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص إذا ما كان سيسمح لقادة المنتخبات الأوروبية بارتداء شارات القيادة التي أعلنوا عنها.