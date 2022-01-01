"إسرائيل" تعلن تقديم العلاج لعشرين مصابا من القوات الأوكرانية

القدس المحتلة/سما/

قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودتسكي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستقدم العلاج الطبي لعشرين من أفراد قوات الأمن الأوكرانية الذين أصيبوا خلال القتال مع روسيا، وفقًا لإذاعة "كان" العبرية.



وأضاف برودتسكي، أنه سيتم اليوم نقل أول المصابين إلى مستشفى "شيبا" الطبي في "تل هاشومير".



وفي شهر فبراير/ شباط 2022، شنت القوات الروسية هجومًا كبيرًا على أوكرانيا، شمل إطلاق صواريخ على مدن وأهداف عسكرية.



وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برًا وجوًا وبحرًا بعد خطاب تلفزيوني قبل الفجر طالب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.