السعودية: أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الرياض/سما/

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية السعودي، في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، على إدانة المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، ودعا لوقفها الفوري والكامل.