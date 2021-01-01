لائحة اتهام ضد ستة شبان من الطيبة على خلفية هبة الكرامة

اللد/سما/

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، لوائح اتهام ضد ستة شبان من مدينة الطيبة، بتهم أمنية خطيرة على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلا سبعة شبان من الطيبة، قبل شهر ونيف، أحدهم تم الإفراج عنه، ومددت المحكمة اعتقال الآخرين من حين لآخر.

وقدمت النيابة، يوم الخميس الماضي، تصريح مدع عام ضد الشبان الستة تمهيدا لتقديم لائحة الاتهام.

وشملت لائحة الاتهام التي قدمت اليوم، تهما أمنية عدة، إذ ادعت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المخالفات التي ارتكبها المعتقلون في أحداث المواجهات في مدينة الطيبة إبان هبة الكرامة جاءت بدوافع أمنية.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشبان "الاتجار بالسلاح والذخيرة، وحيازة السلاح، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، وعرقلة عمل عناصر الشرطة، ومحاولة الاعتداء على عناصر للشرطة في ظروف خطيرة".