مجهولون يسرقون المحول الجديد لكهرباء القدس المغذي لمخيم شعفاط

القدس المحتلة/سما/

أقدم مجهولون بسرقة "المحول الجديد" في المحطة التي تغذي مخيم شعفاط، والذي قامت الشركة بتركيبه لتمكين البنية التحتية في المخيم، ولضمان وجود الكهرباء خلال الشتاء القريب،

واستنكرت الشركة المقدسية خلال بيان صدر عنها اليوم الاحد، هذا الاعتداء التخريبي والذي يتزامن مع الانقطاعات الاسرائيلية ضد مناطق امتيازها، مثمنةً موقف اللجان الشعبية في المخيم المستنكر لهذا الاعتداء، والذي لا يمثل أبدًا أهالي مخيم شعفاط.

ودعت الشركة المقدسية أهالينا في المخيم للتبليغ عن أي سرقات والمساهمة مع الجهات الأمنية للكشف عن الفاعلين، مؤكدةً أن هذا العمل التخريبي لا يضر بشركة كهرباء القدس وحسب، بل أيضاً يضر بشكل مباشر بالخدمة الكهربائية المقدمة لمخيم شعفاط.