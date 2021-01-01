"إسرائيل" تهدد غزة..

غزة/سما/

هدد االاحتلال الإسرائيلي ،مساء اليوم الأحد، بالرد داخل قطاع غزة اذا لم يتوقف التحريض على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية.

و قالت القناة 12 العبرية: "في إسرائيل يؤكدون أنه إذا لم يتوقف التحريض الحمساوي لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، قد يؤدي ذلك إلى ردة فعل إسرائيلية داخل قطاع غزة.

وأضافت القناة: "هناك خشية لدى الشرطة الإسرائيلية من اندلاع مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى، وأن تنتقل إلى مناطق أخرى وتمتد إلى مدن الداخل الفلسطيني.

وتابعت: "حرصًا على حياة المستوطنين: يقود الجهاز الأمني الإسرائيلي جهودًا كبيرة لحذف التغريدات والمنشورات التي تحرض إشعال مواجهات مع عناصر الشرطة، واعتراض طريق المستوطنين أثناء ذهابهم لاقتحام المسجد الأقصى.