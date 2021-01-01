  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رد لابيد على سؤال بشأن وجود قناة سرية لتمرير الرسائل مع بشار الأسد

الأحد 25 سبتمبر 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد لابيد على سؤال بشأن وجود قناة سرية لتمرير الرسائل مع بشار الأسد



القدس المحتلة/سما/

رفض يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرد على سؤال يتعلق بوجود قناة سرية لتمرير الرسائل مع الرئيس السوري، بشار الأسد.


وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني العبري واللا، ظهر اليوم الأحد، أكد لابيد أنه لا يمكن الإجابة على مثل هذا السؤال، قائلا: "هل تتوقع مني الإجابة على ذلك حقا؟".


وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا توجد مصلحة لإسرائيل في التدخل في سوريا، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه السماح لإيران باستخدام سوريا كقاعدة لتعزيز نفوذها العسكري، أو لنقل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.



وادعى يائير لابيد بأن هذا العمل يحول دون استهداف المواطنين الإسرائيليين، زاعما أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي الحفاظ على أمن مواطنيه من أي تهديدات، وأن تل أبيب معركتها ستكون على الحدود الإيرانية وليس الحدود الإسرائيلية.


وكان قائد فرقة "الجولان" في الجيش الإسرائيلي، رومان جوفمان، قد اكد في العشرين من الشهر الجاري، أن "إسرائيل" "تعمل على إبعاد حزب الله اللبناني، وإيران عن جنوبي سوريا".


وقال جوفمان، إن "أعداء إسرائيل وعلى رأسهم إيران وحزب الله، يسعون إلى إقامة جبهة عسكرية ووجود مدني في جنوب سوريا"، وذلك حسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.


وأضاف أن "العمل على توسيع الطائفة الشيعية وتعميقها في جنوب دمشق وفي بعض القرى عبر الحدود، إلى جانب تجنيد السكان المحليين في أعمال إرهابية في القنيطرة والخضر، يهدد بجعل مستقبل المنطقة رهينة بأيدي إيران"، على حد قوله.

#يائير لابيد #بشار الاسد #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

رئيس "الشاباك" يوجه رسالة إلى السنوار..

فاجعة في طوباس.. وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام قليلة في ظروف غامضة

بلدية غزة توضح سبب إغلاق مطعم عاهد الشوا

غانتس يتحدث عن خيارات "إسرائيل" في الانتخابات وحل الدولتين والتنسيق الأمني..

أسعار صرف العملات

معاريف: خشية إسرائيلية من اقتحام الكنيست

روسيا: إقالة نائب وزير الدفاع واستبداله بـ"جزار ماريوبول"

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تهدد غزة..

"الغرفة المشتركة" تعقد اجتماعاً مهماً في هذه الأثناء

الأسرى الثلاثون: نخوض الإضراب رغم ما ينتظرنا من قمع وتنكيل

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

20220925020712

إحصائيات : أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية