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الاحتلال يستهدف صيادي العصافير والمزارعين شرق قطاع غزة

الأحد 25 سبتمبر 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف صيادي العصافير والمزارعين شرق قطاع غزة



غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه صيادي العصافير والمزارعين شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه صيادي العصافير شرق حي التفاح شرق غزة واجبروهم على مغادرة مكان الصيد.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه المزارعين شرق محافظة رفح جنوبا، إضافة لإطلاقهم النار تجاه المزارعين شرق بلدة خزاعة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير وعمال محاجر الرمال وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#الاحتلال #غزة

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