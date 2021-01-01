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حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

الأحد 25 سبتمبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار



غزة/سما/

ردت حركة حماس، اليوم الأحد، على تهديدات رئيس جهاز "الشاباك"،رونين بار، لرئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بأنّه الهدف الأول.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الشاباك" رسالة للسنوار، جاء فيها: "ليس من الممكن أن تكون حماس في غزة، تنفذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية" مضيفًا: "هذا الوضع لن يدوم طويلا و"إسرائيل" ستعمل أيضًا في غزة وحماس وأنت الهدف الأول".


وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، ": إنّ "التهديدات ليست جديدة، ولا تخيف شعبنا الفلسطيني ولا قيادة المقاومة".


وأوضح أنّ "التهديدات تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري  الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة، والصمود البطولي والاسطوري لشعبنا ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس".

#يحيي السنوار #الشاباك الإسرائيليل

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