إحصائيات : أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها الوكالة اليهودية بمناسبة حلول رأس السنة العبرية، اليوم الأحد، بأن عدد اليهود في العالم بلغ 15.3 مليون نسمة، وأن غالبيتهم ليسوا إسرائيليين، إذ يبلغ عدد اليهود خارج إسرائيل 8.25 مليون نسمة، بينما عدد اليهود في إسرائيل 7.08 مليون نسمة.

ويشكل اليهود في إسرائيل 46.2% من مجمل اليهود في العالم. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر تجمع لليهود في العالم ويوجد فيها قرابة 6 ملايين يهودي. وتستند هذه المعطيات إلى بحث أجراه خبير الديمغرافيا، بروفيسور سيرجيو ديلا فيرغولا، الباحث في الجامعة العبرية في القدس، لصالح "الدورية اليهودية الأميركية".

ويعيش في إسرائيل قرابة 500 ألف شخص هاجروا إليها بموجب "قانون العودة"، الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، إلا أنهم ليسوا مسجلين كيهود في السجل السكاني بالرغم من أنهم ليسوا مسجلين كأتباع ديانة أخرى.

وتصنف إسرائيل 25.5 مليون شخص في العالم أنهم "مستحقو قانون العودة". ويشمل هذا العدد الذين يعرفون أنفسهم كيهود وأفراد عائلتهم الواسعة، وبينهم غير يهود. ويعيش في إسرائيل 7.5 مليون منهم فيما يعيش 18 مليونا في دول في أنحاء العالم.

وبحسب المعطيات في مطلع العام الحالي، فإن عدد اليهود في فرنسا 442 ألفا؛ كندا 394 ألفا؛ بريطانيا 292 ألفا؛ الأرجنتين 173 ألفا؛ روسيا 145 ألفا؛ أستراليا 118,200؛ ألمانيا 118 ألفا؛ البرازيل 91 ألفا؛ جنوب أفريقيا 51 ألفا؛ المجر 46,500؛ أوكرانيا 40 ألفا؛ المكسيك 40 ألفا؛ هولندا 29,700؛ بلجيكا 28 ألفا؛ إيطاليا 27 ألفا؛ سويسرا 18,800؛ الأورغواي 16,300؛ تشيلي 15,800؛ السويد 14,900؛ تركيا 14,300؛ إسبانيا 12,900؛ النمسا 10,300؛ بنما 10 آلاف.

وهاجر إلى إسرائيل خلال السنة العبرية المنتهية حوالي 60 ألفا من 93 دولة، وهو أكبر عدد من المهاجرين منذ عقدين.

وبحسب معطيات الوكالة اليهودية للفترة بين الأول من أيلول سبتمبر 2021 والأول من أسلول سبتمبر الجاري، هاجر إلى إسرائيل 26 ألفا من روسيا وحوالي 14 ألفا من أوكرانيا، نقلت الوكالة اليهودية غالبيتهم إلى إسرائيل بعد نشوب الحرب في أوكرانيا.

وهاجر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حوالي 3800، ومن فرنسا 2500، ومن بيلاروسيا 1600، ومن أثيوبيا 1450، ومن الأرجنتين 1100، ومن بريطانيا 600، ومن جنوب أفريقيا 500 ومن البرازيل 400.

وأضافت معطيات الوكالة اليهودية أن 27% من المهاجرين إلى إسرائيل في السنة العبرية المنتهية كانوا في سن 18 – 35 عاما.

وكانت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية قد أشارت في بيان، الثلاثء الماضي، إلى أن عدد السكان في إسرائيل 9.593 مليون، بينهم 7.069 مليون يهودي ويشكلون 74%، و2.026 مليون عربي ويشكلون 21% لكن هذا الإحصاء يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة وعددهم يزيد عن 400 ألف نسمة، و498 ألفا "آخرين" أي الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة".

وارتفع عدد السكان في إسرائيل خلال السنة العبرية المنتهية بحوالي 187 ألفا، مسجلا نموا بنسبة 2%. ووُلد خلال هذه السنة 177 ألف مولود، وتوفي قرابة 53 ألفا بينهم 4400 بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.