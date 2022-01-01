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هيئة الأسرى: ظروف صعبة ومقلقة يعيشها 7 معتقلين داخل عزل "أيالون"

الأحد 25 سبتمبر 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال زج 7 معتقلين داخل ما يسمى عزل سجن "أيالون" بظروف احتجازية صعبة، وأوضاع اعتقالية لا تُحتمل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقلين المحتجزين حاليا في "أيالون"، هم: محمد عارضة، اياد جرادات، يزن طريفي، محمود عطا الله، عماد الفحل، علي أبو بكر، محمد الخالدي.

وأضافت، أنه وفقاً لإفادات وشكاوى العديد منهم، فقد تبين بأنهم يعانون الأمرين، فسجن "أيالون" يعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، فإدارة السجن تتعمد  تنفيذ حملات تفتيش استفزازية لغرف الأسرى بدون أي مبرر يستدعي لذك، ومعاملة السجانين سيئة للغاية، ووجبات الطعام المقدمة لهم لا تصلح للأكل من حيث الكم والنوعية.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تزج بهم بغرف وأقسام مجاورة للسجناء الجنائيين، الذين لا يتوقفون عن الصراخ ويشتمون طوال الوقت، إضافة إلى التضييقات المستمرة عليهم، وعدم السماح لهم بإدخال الملابس وأصناف من الطعام.

وقالت: إن سياسة العزل تعتبر من أخطر الإجراءات التنكيلية التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، فهي لا تتوقف عن استخدامها كوسيلة للعقاب عبر زج المعتقل لفترات طويلة داخل زنزانة ضيقة معتمة قذرة، كما تعمد تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات لتلك الزنازين تحت حجج وذرائع واهية، ليس الهدف منها سوى إذلال الأسير ووضعه في حالة من القلق وعدم الاستقرار طوال الوقت.

#هيئة الأسرى #الاسرى

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