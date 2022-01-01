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راكب طائرة أمريكية يعتدي على مضيف بوحشية (فيديو)

الأحد 25 سبتمبر 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
راكب طائرة أمريكية يعتدي على مضيف بوحشية (فيديو)



وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو صادم لراكب طائرة يعتدي على مضيف طيران في الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقعت الحادثة على متن رحلة للخطوط الجوية الأمريكية رقم 377 عندما كان الراكب مسافرًا من لوس كابوس في المكسيك إلى لوس أنجلوس الأمريكية.

تم التقاط الحادث بالكاميرا من قبل راكب آخر كان جالسًا على مقعده على متن الطائرة حيث وقعت المشادة الساخنة بين الراكب ومضيف الطيران.

بداية الاعتداء

يكشف المقطع الذي تمت مشاركته على تويتر مضيف طيران يسأل الرجل: "هل تهددني؟" ثم يستدير ويحاول السير في الممر.

لكن الراكب المشاغب يباغته من الخلف ثم يلكمه في مؤخرة رأسه، يندفع مضيف الطيران إلى الأمام حتى كاد أن يسقط على وجهه وسط صراخ الركاب الآخرين.

بعد وقت قصير من هبوط الطائرة في لوس أنجلوس، تم إلقاء القبض على الراكب فورا من قبل مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

 

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