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مفاجأة منتجو سلسلة جيمس بوند: الأفلام المقبلة النساء سيكون لهن الأدوار الأكبر

الأحد 25 سبتمبر 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة منتجو سلسلة جيمس بوند: الأفلام المقبلة النساء سيكون لهن الأدوار الأكبر



وكالات / سما /

أعلنت باربرا بروكولي ومايكل جي ويلسون عن خططهما بعد رحيل دانيال كريج عن دور بوند في فيلم No Time To die  وصرحا أيضًا لموقع ديلي ميل أن النساء لهن النصيب الأكبر من الأدوار، ويخططان لدمج مزيد من الأدوار النسائية للانضمام للأفلام الجديدة، وأضافت بارابرا بروكولي لمجلة فاريتي أن جيمس بوند ما زال يتطور بتطوير الرجال ولكنها لا تعرف أيهما يتطور بوتيرة أسرع.

تلعب لاشانا لينش دور أول امرأة عميلة مزدوجة في دور الجاسوسة نومي، وتكلمت عن دور دانيال وأنه يلعب هذا الدور بشخصية إنسانية من بوند.

وأعرب كل من باربرا وشقيقها غير الشقيق مايكل عن تجربتهم الأولى التي يكون بها الجاسوس أكثر عاطفية عن ما سبق في سلاسل بوند، وفي فترة دانيال هي المرة الأولي التي ربطو فيها الفعل العاطفي للعميل 007.

باربرا و مايكل يتطرقا للبحث عن بوند 007 الجديد ليلعب دور بوند بعد تراجع دانيال بعد انتهاء الجزء الـ 5 والأخير، وردًا عن الشائعات حول بطولة إدريس آلبا للفيلم الجديد، بأنه مناسب للعميل بوند في الفيلم القادم، فانهم لم يقرروا بعد من له الحظ لتجسيد شخصية بوند الأسطورية وان فيلم 007 القادم لن يأتي قبل عامين علي الأقل.

أضافت باربرا لموقع ديلي ميل انهم لم يكونوا علي تواصل مع الممثل لوثر ايضاً ولكنهم يحبونه واقروا بأن إدريس آلبا قد يكون متردداً لتحمله مثل هذا الالتزام وذلك للوقت الطويل الذي يستغرقه 007 القادم للتجهيز و التصوير ويوضحان ان الالتزام بالعقد يكون طويل الأجل ويحتاج ممثلين من الشباب الصغار للاستكمال وأن دانيال عندما اقدم ليلعب دور بوند كان في الثلاثينات من العمر .

وأضاف ويلسون بأنه استثمار ضخم لشركة Eon Productions  لإنتاج بوند جديد وأن الفيلم القادم 008 هو إنتاج جديد وتجديد كامل للشخصية وأن الممثل الذي سيلعب دور بوند يجب أن يتميز بجميع المواصفات المناسبة للدور ويكون الأنسب لخطط الشركة المقبلة ويكون في مقدمة الاختيار لشخصية بوند توم هاردي وريتشارد مادن وهنري كافيل وهم المتسابقين الأساسيين لدور بوند.

#جيمس بوند #الأفلام #النساء

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