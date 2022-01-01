بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الثلاثاء كشف جديد، للسفر عبر معبر رفح البري، حيث سيكون السفر يوم غد الاثنين للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة من الكشف السابق والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية.

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (26 سبتمبر):

المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (2022/33) اضغط هنا

الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا