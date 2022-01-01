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موعد ومقترح جديد لصرف منحة الرئيس للأندية

الأحد 25 سبتمبر 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومقترح جديد لصرف منحة الرئيس للأندية



غزة / سما /

كشف إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم عن موعد جديد لصرف منحة الرئيس لأندية غزة المعلّقة منذ موسمين.

وقال أبو سليم الذي عاد من الضفة الغربية قبل أيام أنه اطلع على الرسائل المتبادلة بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة المالية التي اعتذرت للمجلس عن دفع مبلغ المنحة في الفترة الحالية مع تجديد الوعد بصرفها في وقت لاحق.

وأضاف أبو سليم أن الموعد الجديد لصرف المنحة حسب مستجدات وزارة المالية سيكون خلال أسبوعين على الأكثر.

وفي نفس السياق قالت بعض المصادر أن وزارة المالية اقترحت أن يتم صرف 50% من قيمة المنحة خلال الأسبوعين القادمين، وصرف الجزء الثاني في نهاية شهر أكتوبر القادم، أو الانتظار حتى نهاية أكتوبر لصرف المبلغ كاملاً على مرة واحدة.

يشار إلى أن منحة الرئيس تم صرفه عدة مواسم بقيمة تزيد عن 600 ألف دولار لأندية غزة لكنها توقفت في آخر موسمين ما جعل الأندية تدخل في مرحلة عميقة من الأزمة المالية التي تهدد استمرار النشاط الرياضي.

يشار إلى أن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وزع أمس منحة مالية على 40 نادياً في غزة بمبلغ مليون و200 ألف شيكل بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.

#منحة الرئيس للأندية

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