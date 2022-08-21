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المعتقل محمد صفران يعاني من تدهور في وضعه الصحي

الأحد 25 سبتمبر 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل محمد صفران (45 عاما) من مدينة رام الله، يعاني ظروفا اعتقالية وحياتية صعبة للغاية داخل عزل سجن "مجدو"، الذي نقل إليه بتاريخ 21/8/2022، بعد أن كان معزولا في سجن شطة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المعتقل صفران يعاني من عدة مشاكل صحية، ويشتكي من التهاب في الكلى، إضافة إلى أوجاع وتورم في الأرجل، ومنذ فترة يتقيأ دما بعد كل وجبة، في ظل تعنت واضح من قبل إدارة السجون في إهماله طبيا وإبقائه بالعزل الانفرادي، الذي مدد مؤخرا حتى تاريخ شهر شباط 2023.  

وأضافت أن صفران يواجه ظروف عزل قاسية، وتنقل بين عدة سجون، وما من حلول جديدة لإنهاء عزله، إضافة إلى معاناته من موضوع الحجز على حسابه "بالكانتينا".

وأشارت إلى أن "قرار الحجز على أموال "الكانتينا" الخاصة به، جاء بذريعة أنه يدين لدولة الاحتلال بمبالغ مالية متراكمة، إضافة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض السماح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حسابه كي يستطيع أن يعتاش داخل المعتقل، وهي بذلك تتعمد تجويعه، وإذلاله.

يذكر أن المعتقل صفران محكوم 8 سنوات، وقد تبقى له منها قرابة الثلاثة أعوام، كما أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث أمضى سابقا 4 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

#محمد صفران

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