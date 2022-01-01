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ضجّة بعد كشف بايدن أحد أسراره بشأن صداقته لفتاة بعمر 12 عامًا

الأحد 25 سبتمبر 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجّة بعد كشف بايدن أحد أسراره بشأن صداقته لفتاة بعمر 12 عامًا



وكالات

أثارت محادثة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره.

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم وارتباكهم بعد ملاحظة الرئيس بايدن الخفية حول صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره، حيث أنه خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية للتعليم، أكبر نقابة للمعلمين في البلاد، وديمقراطيين آخرين، قاطع بايدن مؤقتا ملاحظاته حول تغير المناخ لمخاطبة امرأة في الحشد كان يعرفها على ما يبدو منذ فترة طويلة، حسب ما قالت “فوكس نيوز”.

وخلال حديثه عن التغير المناخي، قال بايدن: “واكتشف الجميع أنه لم يعد هناك الكثير من المنكرين للمناخ بعد أن رأوا ما حدث هذا العام..لكن خمنوا ماذا.. لدينا الكثير لنفعله”، ثم أشار إلى الحشد، وقال بصوت منخفض، “عليك أن تقولي لي مرحبا”.

وضحك الحشد فيما أكمل بايدن: “لقد عدنا إلى الوراء بعيدا..كانت تبلغ من العمر 12 عاما وكان عمري 30 عاما، ولكن على أي حال..هذه المرأة ساعدتني في إنجاز الكثير..على أي حال”.

وضحك الحشد مرة أخرى، على الرغم من أنه لم يكن كل من سمع ملاحظة بايدن غير الرسمية وجدها محببة للغاية، في حين وجد المحافظون على تويتر ذلك مزعجا، حيث كتبت مضيفة البودكاست المحافظة مونيكا كرولي معلقة: “مع تقدم الخرف، يفقد المرضى المزيد من مرشحهم ويميلون إلى إفشاء الحقيقة..بايدن: كانت تبلغ من العمر 12 عاما وكان عمري 30 عاما”.

وعلق المنتج التنفيذي لشركة “NewsBusters”، تيم غراهام، قائلا: “لماذا يحبط بايدن المتعاملين (“أنت تعرف أن اليمينيين سوف يغردون “هل شم شعرها حينها؟”)”.

وغرد ستيف جيست، المستشار الخاص للاتصالات للسناتور تيد كروز، جمهوري من تكساس: “يا إلهي”.

وتساءلت ميراندا ديفين، الكاتبة في نيويورك بوست: “هل هناك أي سياق تبرئ لهذا؟”

وانتقد الممثل المحافظ نيك سيرسي أنصار بايدن بعد التعليق ، وغرد: “الديموقراطيون يعتقدون أن هذا أمر طبيعي”.

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