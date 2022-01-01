نصب "سلاح آلي" يتم التحكم به عن بعد لاستهداف الفلسطينيين وسط الخليل

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخليل نصب جهاز تحكم عن بعد لإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي ووسائل تفريق المظاهرات بدون أن يتواجد أي جندي.

وبحسب الموقع، فإن النظام الجديد تم وضعه الأسبوع الماضي، وهو في مراحل تجريبية بمنطقة شارع الشهداء التي تشهد باستمرار مواجهات خاصة في يوم الجمعة من كل أسبوع.

وقال جيش الاحتلال، إنه يجري فحص إمكانية استخدام هذا النظام بعد تجريبه على نطاق واسع.

ووفقًا للموقع العبري، فإنه يتم التحكم بالنظام من قبل جنود عن بعد، وتم تطويره باستخدام معالجة الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي لضرب أي هدف بعد تحديده من قبل الجندي.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال من قبل استخدم أجهزة تحكم عن بعد لإطلاق نار بالذخيرة الحية على حدود غزة.

وقال عيسى عمرو ناشط حقوقي من الخليل، "تم وضعه في وسط المدينة في منطقة مكتظة بالسكان، ويمر المئات من الناس هناك .. أي فشل في هذه التكنولوجيا أو النظام يمكن أن يؤثر على الكثير من الناس .. أرى هذا كجزء من الانتقال من السيطرة البشرية إلى السيطرة التكنولوجية، ونحن كفلسطينيين أصبحنا أداة تدريب لصناعة التكنولوجيا الفائقة للجيش الإسرائيلي، والتي لا تُحاسب على ما تفعله".

صحيفة "القدس