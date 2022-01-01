فيديو.. تعثران في الممتازة وفوز وتعادل في الأولى و17 هدفاً

غزة / سما /

اكتفى فريقي شباب الزوايدة وضيفه اتحاد الشجاعية بالتعادل (3-3) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وتقدم الشجاعية بهدف أول سجله، علاء عطية 9، ليقلب الزوايدة النتيجة بهدفين سجلهما، ماجد بن حمد 14، وسامح عويضة 29، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني عدل الشجاعية النتيجة سريعا من رأسية أحمد حرارة، فيما سعى الشجاعية للتقدم لكن الزوايظة تماسك وخطف هدفًا قاتلاً سجله مهدي أبو عرمانة في الدقيقة 90، لكن حرارة عاد واستغل كرة ساقطة ليعدل النتيجة فب الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).

ورفع التعادل رصيد الشجاعية إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما حصد الزوايدة النقطة الثالثة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب خانيونس افترق شباب خانيونس وضيفه خدمات رفح بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة محاولات الفريقين لخطف نقاط المباراة، لكن كل فريق حصد نقطة لترفع رصيد خدمات رفح عند 7 نقاط في الصدارة، فيما رفعت النقطة رصيد شباب خانيونس إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

دوري الدرجة الأولى

وحقق الأهلي فوزه الأول في الدرجة الأولى على حساب الجلاء بهدف نظيف سجله أحمد حسنين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي الجلاء في المركز الأخير بدون أي نقطة.

وفي مباراة ثانية تعادل المجمع الإسلامي مع بيت لاهيا (1-1) ليرفع المجمع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما رفع بيت لاهيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن.

دوري الدرجة الثانية

وحقق الرباط الفوز على جماعي رفح (2-1) بنفس نتيجة الفوز الذي حققه التفاح على اليرموك، بينما احتكم الاستقلال وخدمات المغازي للتعادل (1-1).