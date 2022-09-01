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أول إقالة مدرب في دوري غزة

الأحد 25 سبتمبر 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول إقالة مدرب في دوري غزة



غزة / سما /

قرر مجلس إدارة نادي الأقصى إقالة المدير الفني للفريق الأول عماد بارود وجهازه المعاون بعد مرور 3 جولات على مشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وبحسب تغريدة نشرها نادي الأقصى على حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" فإن النادي سيعلن خلال ساعات عن مدرب جديد يتولى المهمة التدريبية خلال الساعات القادمة.

ولم يحقق فريق الأقصى إلا نقطتين من تعادلين وخسارة من أول 3 مباريات، دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف.

وتعتبر هذه الإقالة الأولى في الموسم الجديد بعد مرور 3 أسابيع من الدوري، لكن سبقه المدرب رأفت خليفة الذي استقال من تدريب نماء بعد الجولة الأولى فقط.

وبعد لحظات من إعلان الأقصى إقالة المدرب عماد بارود من تدريب الفريق، نشر بارود أول رد على قرار إقالته على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" ويقول: 

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