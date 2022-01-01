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محافظ طوباس: نتائج التحقيق بأسباب وفاة الأطفال الثلاثة ستعلن فور الانتهاء منها

الأحد 25 سبتمبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طوباس: نتائج التحقيق بأسباب وفاة الأطفال الثلاثة ستعلن فور الانتهاء منها



رام الله / سما /

 قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة للأطفال الثلاثة، التي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه.

يشار إلى أن عائلة عبد الرازق فقدت ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع، حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر، ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات، ويوم أمس توفى طفله نمر، عن عمر ناهز خمس سنوات.

عم الأطفال نمر قال، إن شقيقه وزوجته أجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما "نمر"، خوفاً عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، ولكن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية، ونحن بانتظار نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتا أطول من باقي الفحوصات التي تم اجراؤها".

وأضاف: "لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص".

مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة، قال: إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعة، ولا توجد أي أعراض مرَضية.

وأكدت نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، للوقوف على سبب وفاة الطفلة "ياسمين"،  -بحسب العائلة- أن سبب الوفاة طبيعي.

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