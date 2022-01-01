نيمار يواصل إثارة الجدل حول علاقته مع مبابي

وكالات / سما /

واصل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان إثارة الجدل حول علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي، والتي تصدرت عناوين الصحف العالمية في الأسابيع الماضية.

وبدا واضحاً أن العلاقة بين مبابي ونيمار متوترة للغاية، وتم رصد ذلك في عدة مواقف خلال الموسم الحالي، بداية من تواصلهما داخل الملعب، مروراً بالإيماءات التي يقوم بها كل لاعب.

وكانت الصحافة العالمية قد أكدت شعور نيمار بالغدر من كيليان مبابي لأن الأخير طلب من إدارة النادي بيعه في الميركاتو الصيفي، رغم أنه لا يوجد أي دليل حقيقي على أن النجم الفرنسي طلب من باريس ذلك بالفعل.

وعاد الحديث عن خلاف نيمار ومبابي بعد التصريح المقتضب الذي أدلى بها النجم البرازيلي، عقب فوز منتخب بلاده على غانا في مباراة ودية بثلاثية نظيفة.

وحاول أحد الصحفيين أخذ معلومات من نيمار حول علاقته بمبابي، وسأله إن كانت الأمور تسير بينهما على ما يرام، لكن النجم البرازيلي أجاب “كيليان؟ لن أتحدث”.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام هذا الإيماءة من نيمار بأنها دليل قوي على أن علاقته مع مبابي مضطرة جداً، لأن مهاجم برشلونة السابق كان بإمكانه التحدث عن زميله بكلمات إيجابية بكل بساطة لو كانت العلاقة بينهما جيدة.