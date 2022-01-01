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شبح الإصابات يصطاد ضحية خامسة من برشلونة

الأحد 25 سبتمبر 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبح الإصابات يصطاد ضحية خامسة من برشلونة



وكالات / سما /

تلقى برشلونة نبأ سيئا جديدا خلال فترة التوقف الدولي، بعد الإصابات التي عانى منها أمس لاعبوه: جوليس كوندي وممفيس ديباي وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي.

وجاء الدور، أمس الجمعة، على المدافع رونالد أراوخو، الذي غادر مباراة منتخب بلاده أوروجواي الودية أمام إيران مبكرا، بسبب إصابة عضلية.

وسيزيد هذا الأمر متاعب مدرب الفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، عقب انتهاء التوقف الدولي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

وسيلعب البلوجرانا مع ريال مايوركا، يوم 1 أكتوبر/تشرين أول المقبل، ضمن منافسات الليجا، قبل مواجهة إنتر ميلان يوم 4 من نفس الشهر، في دوري أبطال أوروبا، كما ينتظره كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، يوم 16 أكتوبر.

#برشلونة

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