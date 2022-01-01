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البرتغال تكتسح التشيك وإسبانيا تسقط أمام سويسرا في دوري الأمم

الأحد 25 سبتمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تكتسح التشيك وإسبانيا تسقط أمام سويسرا في دوري الأمم



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب البرتغال من تحقيق انتصار كبير على مُنتخب التشيك بأربعة أهدافٍ دون رد، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمُسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سينوبو في مدينة براج التشيكية قد بدأ عن طريق ديوجو دالوت في الدقيقة 33، قبل أن يُسجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، وعاد دالوت مُسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وأكمل ديوجو جوتا الرباعية في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوزٍ كبيرٍ للبرتغاليين خارج أرض بأربعة أهدافٍ دون رد.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة، تعرضت إسبانيا لهزيمة غير مُتوقعة أمام ضيفتها سويسرا بهدفين لهدف.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب لاروماريدا في مدينة سرقسطة الإسبانية قد بدأ عن طريق مانويل أكانجي للسويسريين في الدقيقة 21، قبل أتن يتعادل جوردي ألبا للماتادور في الدقيقة 55، وانتزع سويسرا نقاط الفوز بهدفٍ ثانٍ سجله إريك جارسيا في الدقيقة 58 بالخطا في مرمى فريقه.

وتحتل البرتغال المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما تأتي إسبانيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وتحتل سويسرا المركز الثالث برصيد  6 نقاط، فيما تتذيل التشيك الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيؤجل الحسم للمُباراة الأخيرة في المجموعة بين إسبانيا والبرتغال التي تُقام على أرض ملعب بلدية براجا يوم الثلاثاء المُقبل، ويتأهل المُتصدر فقط للجولة الأخيرة للمُسابقة.

#البرتغال #التشيك #إسبانيا #دوري الأمم الأوروبية

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