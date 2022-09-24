فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- لبيد: اريد الحصول على ضمانات لأمن إسرائيل قبل الانفصال عن الفلسطينيين
- لبيد: دولة ثنائية القومية كارثية للحركة الصهيونية وليهودية إسرائيل
- لبيد: القائمة المشتركة لن تكون في الائتلاف الحكومي
- الرئيس عباس: أطالب بتنفيذ قرار التقسيم عام 1947
- ناشط من الليكود يعتدي بالضرب على نشطاء تظاهروا ضد نتنياهو
- عدد اليهود في العالم 15.2 مليون يهودي 7 ملايين منهم بإسرائيل
* "معاريف":
- لبيد: وقعنا اتفاقيات سلام بالماضي وسنعمل السلام بالمستقبل
- الرئيس عباس يرد على لبيد: إسرائيل تعمل على هدم حل الدولتين
- غانتس: خطاب لبيد في الأمم المتحدة هام لكنني لا اتفق معه حول حل الدولتين
- استعدادات غير مسبوقة عشية رأس السنة العبرية
- بينيت يطلب بمبلغ 100 الف دولار مقابل كل محاضرة له في الولايات المتحدة
* "هآرتس":
- لبيد الذي اعلن عن دعمه لحل الدولتين يتنصل الان من إمكانية تنفيذ اقتراحه في المستقبل القريب
- نسبة المؤيدين لحل الدولتين تتراجع وتهبط الى 39% مقارنة مع عام 2019