رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- لبيد: اريد الحصول على ضمانات لأمن إسرائيل قبل الانفصال عن الفلسطينيين

- لبيد: دولة ثنائية القومية كارثية للحركة الصهيونية وليهودية إسرائيل

- لبيد: القائمة المشتركة لن تكون في الائتلاف الحكومي

- الرئيس عباس: أطالب بتنفيذ قرار التقسيم عام 1947

- ناشط من الليكود يعتدي بالضرب على نشطاء تظاهروا ضد نتنياهو

- عدد اليهود في العالم 15.2 مليون يهودي 7 ملايين منهم بإسرائيل

* "معاريف":

- لبيد: وقعنا اتفاقيات سلام بالماضي وسنعمل السلام بالمستقبل

- الرئيس عباس يرد على لبيد: إسرائيل تعمل على هدم حل الدولتين

- غانتس: خطاب لبيد في الأمم المتحدة هام لكنني لا اتفق معه حول حل الدولتين

- استعدادات غير مسبوقة عشية رأس السنة العبرية

- بينيت يطلب بمبلغ 100 الف دولار مقابل كل محاضرة له في الولايات المتحدة

* "هآرتس":

- لبيد الذي اعلن عن دعمه لحل الدولتين يتنصل الان من إمكانية تنفيذ اقتراحه في المستقبل القريب

- نسبة المؤيدين لحل الدولتين تتراجع وتهبط الى 39% مقارنة مع عام 2019