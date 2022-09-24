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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 25 سبتمبر 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- لبيد: اريد الحصول على ضمانات لأمن إسرائيل قبل الانفصال عن الفلسطينيين  

- لبيد: دولة ثنائية القومية كارثية للحركة الصهيونية وليهودية إسرائيل  

- لبيد: القائمة المشتركة لن تكون في الائتلاف الحكومي  

- الرئيس عباس: أطالب بتنفيذ قرار التقسيم عام 1947  

- ناشط من الليكود يعتدي بالضرب على نشطاء تظاهروا ضد نتنياهو  

- عدد اليهود في العالم 15.2 مليون يهودي 7 ملايين منهم بإسرائيل  

* "معاريف":

- لبيد: وقعنا اتفاقيات سلام بالماضي وسنعمل السلام بالمستقبل  

- الرئيس عباس يرد على لبيد: إسرائيل تعمل على هدم حل الدولتين  

- غانتس: خطاب لبيد في الأمم المتحدة هام لكنني لا اتفق معه حول حل الدولتين

- استعدادات غير مسبوقة عشية رأس السنة العبرية  

- بينيت يطلب بمبلغ 100 الف دولار مقابل كل محاضرة له في الولايات المتحدة  

* "هآرتس":

- لبيد الذي اعلن عن دعمه لحل الدولتين يتنصل الان من إمكانية تنفيذ اقتراحه في المستقبل القريب  

- نسبة المؤيدين لحل الدولتين تتراجع وتهبط الى 39% مقارنة مع عام 2019

#الصحف الإسرائيلية

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