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لبيد : ما يحدث بالضفة نتيجة لضعف السلطة وأجهزتها

الأحد 25 سبتمبر 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد : ما يحدث بالضفة نتيجة لضعف السلطة وأجهزتها



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن ما يحدث في الضفة الغربية (تصاعد العمليات)، هو نتيجة ضعف السلطة وأجهزتها، وهذا ليس شيئًا جيدًا.

 
وأضاف لبيد وفق "معاريف"، أن لدينا تعاون جيد مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مما يتيح الحياة الطبيعية في الضفة للإسرائيليين والفلسطينيين، ومن مصلحتنا أن يستمر هذا.
 
وحول الملف النووي الإيراني، أشار لبيد إلى أن إسرائيل لا ترفض أي اتفاق نووي ولكن تعارض الاتفاق الحالي بسبب ضعف الرقابة ولأن الإيرانيين يخادعون طوال الوقت، وفق ادعاءه.
 
وعلى صعيد الحكومة، أكد لبيد أنه لن يشارك في حكومة مع نتنياهو حتى لو عرض عليه التناوب أولا.

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