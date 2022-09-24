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إحصائية: بحرية الاحتلال اعتقلت 31 صيادًا من غزة منذ بداية العام

الأحد 25 سبتمبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: بحرية الاحتلال اعتقلت 31 صيادًا من غزة منذ بداية العام



غزة/ سما /

 ذكرت إحصائية أصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري 31 صيادًا من قبالة سواحل القطاع.

وبينت الإحصائية، أن 3 صيادين لا زالوا معتقلين هم، محمود بكر، وأحمد الفصيح، ومحمد السيلاوي.

وأشارت إلى أن الاحتلال صادر 8 قوارب "حسكات" وقارب "لنش"، وأصاب 14 صيادًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ آذار الماضي.

وتُطلق بحرية الاحتلال بطريقة شبه يومية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتُصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تصل إلى 6 أميال شمالاً، و15 جنوبًا.

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